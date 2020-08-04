2020-08-04T14:54:48+03:00
Общество

За неделю "скорые" в Твери и Калининском районе выезжали на вызовы 2721 раз

Госпитализирован каждый третий пациент
Ольга ТРОФИМОВА
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госпитализирован каждый третий пациентгоспитализирован каждый третий пациентФото: Иван ВИСЛОВ
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С 27 июля по 2 августа бригады Тверской станции скорой медицинской помощи по Твери и Калининскому району выезжали на вызовы 2721 раз.

- Это на 82 вызова больше, чем на предыдущей неделе. Госпитализировано 986 человек - примерно каждый третий пациент, - отмечают в областном минздраве.

Педиатрические бригады скорой медицинской выезжали 307 раз и госпитализировали 122 ребенка.

Среди взрослого населения по большей части госпитализируют пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдром, в т.ч. инфарктом.

36 раз "скорые" выезжали на ДТП с пострадавшими. Госпитализированы 16 человек.

Ежедневно по вызову работали 32 бригады, из них четыре - неотложной медицинской помощи. Среднее время ожидания составило 15 минут, в неотложной форме - 29 минут.

За консультативной помощью специалистов по телефону "103" обратились 245 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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