В небе над Тверью засияло гало
В небе над Тверью засияло гало. Необычное атмосферное явление сняли в районе Соминки жители областной столицы 3 августа и поделились фотографиями в группе "Тверь Вконтакте".
Само по себе гало проявляется вторичным свечением вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, кольца, дуги или светового столба. Вчерашнее гало было в форме кольца.
Такое атмосферное явление бывает разного типа и обычно возникает в перенасыщенном влагой воздухе перед потеплением, которое, кстати, прогнозируют синоптики на этой неделе.
А вот наши предки связывали появление гало с тревожными предзнаменованиями.
ИСТОЧНИК KP.RU