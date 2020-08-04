4 Авг. 2020 2020-08-04T14:03:23+03:00

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В небе над Тверью засияло гало. Необычное атмосферное явление сняли в районе Соминки жители областной столицы 3 августа и поделились фотографиями в группе "Тверь Вконтакте".

Само по себе гало проявляется вторичным свечением вокруг источника света. Оно может быть в форме круга, кольца, дуги или светового столба. Вчерашнее гало было в форме кольца.

Такое атмосферное явление бывает разного типа и обычно возникает в перенасыщенном влагой воздухе перед потеплением, которое, кстати, прогнозируют синоптики на этой неделе.

А вот наши предки связывали появление гало с тревожными предзнаменованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU