Аккумулятор и инструменты украли из автомобиля жителя Твери
В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его припаркованного во дворе дома автомобиля были похищены аккумуляторная батарея, набор инструментов и кожаная сумка. Ущерб составил порядка 7 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что злоумышленник взломал замок на водительской двери транспортного средства. В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Твери.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU