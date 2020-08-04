Аккумулятор и инструменты украли из автомобиля жителя Твери

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:33:20+03:00

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В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его припаркованного во дворе дома автомобиля были похищены аккумуляторная батарея, набор инструментов и кожаная сумка. Ущерб составил порядка 7 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что злоумышленник взломал замок на водительской двери транспортного средства. В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Твери.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU