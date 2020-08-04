В Тверской области за неделю клещи покусали 211 человек

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:26:55+03:00

С начала сезона зарегистрировано более 3,7 тыс. случаев укусов клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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За минувшую неделю в медицинские организации Тверской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, обратились 211 человек, 40% из них - дети.

Всего с начала сезона зарегистрировано более 3,7 тыс. случаев укусов клещей, что на 35% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.

В лабораториях центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области и иных организациях продолжается исследование клещей, снятых с людей.

- Возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 18% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а также четыре случая гранулоцитарного анаплазмоза человека и единичный случай моноцитарного эрлихиоза человека, - сообщили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU