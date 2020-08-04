В Тверской области за неделю клещи покусали 211 человек
За минувшую неделю в медицинские организации Тверской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, обратились 211 человек, 40% из них - дети.
Всего с начала сезона зарегистрировано более 3,7 тыс. случаев укусов клещей, что на 35% ниже уровня аналогичного периода 2019 года.
В лабораториях центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области и иных организациях продолжается исследование клещей, снятых с людей.
- Возбудитель клещевого энцефалита не выявлен, в 18% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, а также четыре случая гранулоцитарного анаплазмоза человека и единичный случай моноцитарного эрлихиоза человека, - сообщили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU