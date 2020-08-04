2020-08-04T12:58:02+03:00
Общество

В Твери и Калининском районе синие автобусы перевезли 15 миллионов пассажиров

3 млн поездок совершено по льготному проезду
Ольга ТРОФИМОВА
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Чаще всего пассажиры выбирают безналичный способ оплаты для поездок по городуЧаще всего пассажиры выбирают безналичный способ оплаты для поездок по городуФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери и Калининском районе подвели итоги работы за полгода новой модели пассажирских перевозок. За шесть месяцев на общественном транспорте проехали более 15 млн пассажиров, около 3 млн поездок совершено по льготному проезду.

Чаще всего пассажиры выбирали безналичный способ оплаты проезда - 63,4%. Приложением "Волга" и через QR-код оплачено 646 тыс. и 172 тыс. поездок соответственно.

На 30%, по данным региональной Госатоинспекции, сократилось количество ДТП с участием общественного транспорта. Пассажиры стали травмироваться реже на 50%.

Самыми популярными маршрутами за полгода стали: №9 "Юность – Мигалово", №21 "Южный – Мигалово", №30 "Завод "Центросвар" – улица Левитана", №33 "Торговый центр "Глобус" – Мигалово", №208 "Дачный кооператив Светлый – ТЭЦ-3 – микрорайон Южный".

На данный момент действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов. Штат водителей полностью укомплектован - на предприятии "Верхневолжское АТП" работают порядка 900 водителей.

По информации правительства Тверской области, следующими точками перехода на новую модель станут крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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