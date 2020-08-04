В Твери за два месяца лета устранили 260 повреждений на тепловых трубах

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:53:41+03:00

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В Твери с начала лета проверяют состояние теплотрасс и устраняют неисправности. По всему городу уже справились с 260 из 316 обнаруженных проблем. Девятый этап работ стартовал 22 июля в Московском и Центральном районе. Коммунальщики работают ежедневно.

На девятом этапе на трубах от Волоколамского проспекта до микрорайона «Чайка» и на части коммуникаций Центрального района выявили 14 повреждений, 3 уже устранили. 5 августа работы закончатся, и 6 числа горячая вода уже должна прийти во все дома.

В конце июля уже начался десятый этап гидравлических испытаний, который пройдёт в Заволжском районе до 14 августа. Также до 17 августа будут приводить в порядок котельные Больших Перемерок, на Сахаровском шоссе и на улице Шишкова.

Из 260 неисправностей на теплосетях, которые обнаружили с начала лета, 192 пришлось на магистральные трубы, а 124 – на разводящих. Работу «Тверской генерации» контролирует департамент ЖКХ городской администрации.

Полный график отключения горячей воды «КП-Тверь» уже публиковала.

ИСТОЧНИК KP.RU