2020-08-04T12:53:41+03:00
Общество

В Твери за два месяца лета устранили 260 повреждений на тепловых трубах

Закончится девятый из четырнадцати этапов гидроиспытаний.
Степан КАМЕНЕВ
Поделиться:
Коммунальщики продолжают ликвидировать аварии на сетях.Коммунальщики продолжают ликвидировать аварии на сетях.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Изменить размер текста:

В Твери с начала лета проверяют состояние теплотрасс и устраняют неисправности. По всему городу уже справились с 260 из 316 обнаруженных проблем. Девятый этап работ стартовал 22 июля в Московском и Центральном районе. Коммунальщики работают ежедневно.

На девятом этапе на трубах от Волоколамского проспекта до микрорайона «Чайка» и на части коммуникаций Центрального района выявили 14 повреждений, 3 уже устранили. 5 августа работы закончатся, и 6 числа горячая вода уже должна прийти во все дома.

В конце июля уже начался десятый этап гидравлических испытаний, который пройдёт в Заволжском районе до 14 августа. Также до 17 августа будут приводить в порядок котельные Больших Перемерок, на Сахаровском шоссе и на улице Шишкова.

Из 260 неисправностей на теплосетях, которые обнаружили с начала лета, 192 пришлось на магистральные трубы, а 124 – на разводящих. Работу «Тверской генерации» контролирует департамент ЖКХ городской администрации.

Полный график отключения горячей воды «КП-Тверь» уже публиковала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери ищут дезориентированную 82-летнюю женщину
За неделю "скорые" в Твери и Калининском районе выезжали на вызовы 2721 раз
В тверском "Ласточкином гнезде" откопали лестницу и нашли бывший парадный вход
В небе над Тверью засияло гало
Шестнадцатилетний подросток за рулем иномарки попал в ДТП в Тверской области
Аккумулятор и инструменты украли из автомобиля жителя Твери
В Тверской области за неделю клещи покусали 211 человек
В Твери и Калининском районе синие автобусы перевезли 15 миллионов пассажиров
В Твери за два месяца лета устранили 260 повреждений на тепловых трубах
Чиновник заплатит штраф за несвоевременный ответ на обращение жителя Тверской области
Спасатели МЧС вытащили собаку со дна колодца в Тверской области
Двадцать человек оказались на улице из-за пожара в коммунальной квартире в Тверской области
Магазин для букинистов снова заработал в Твери
Семь человек заразились коронавирусом в Твери 4 августа
703 человека остаются в изоляции из-за коронавируса в Тверской области
Суд заблокировал сайты по продаже оружия в Тверской области
В Тверской области мотоциклист получил травмы в ДТП
930 будущих мам получают выплаты на питание в Тверской области
Водитель на иномарке сбил четырехлетнего мальчика на дороге в Твери
Андрей Белоцерковский зарегистрирован кандидатом в депутаты парламента Тверской области
Жители Тверской области не спешат доверять пенсионные накопления негосударственным фондам
В Тверской области возбуждено уголовное дело о гибели в пожаре семилетней девочки
На Бурашевском путепроводе в Твери кладут асфальт
Житель Тверской области нечаянно застрелил товарища на охоте
С начала года более ста детей пострадали в ДТП на дорогах Тверской области
На опасном перекрестке в Затверечье установят светофор