Чиновник заплатит штраф за несвоевременный ответ на обращение жителя Тверской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:28:24+03:00

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Вопрос, который был задан в обращении, касался некачественного предоставления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению. Его направил в администрацию Вышневолоцкого городского округа местный житель. Однако ответа в установленный срок мужчина так и не получил и обратился в прокуратуру.

Надзорным органом установлено, что ответ заявителю был направлен в нарушение установленного законом 30-дневного срока.

Прокуратурой в отношении заместителя главы муниципального органа вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновнику назначен штраф в размере 5000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU