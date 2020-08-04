Чиновник заплатит штраф за несвоевременный ответ на обращение жителя Тверской области
Вопрос, который был задан в обращении, касался некачественного предоставления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению. Его направил в администрацию Вышневолоцкого городского округа местный житель. Однако ответа в установленный срок мужчина так и не получил и обратился в прокуратуру.
Надзорным органом установлено, что ответ заявителю был направлен в нарушение установленного законом 30-дневного срока.
Прокуратурой в отношении заместителя главы муниципального органа вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновнику назначен штраф в размере 5000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU