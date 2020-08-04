Спасатели МЧС вытащили собаку со дна колодца в Тверской области
За помощью к сотрудникам ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области обратились жители деревни Старково Старицкого района. Очевидцы сообщили, что в заброшенный колодец провалилась собака.
На место выехало отделение ПСЧ № 53 города Старицы. Спасатели осмотрели колодец и увидели, что собака находится в воде. По деревянной лестнице пожарный спустился в колодец и вытащил перепуганное животное.
- Когда я спустился, собака стала вести себя тихо и спокойно, как будто понимала, что ее хотят спасти, - рассказал сотрудник пожарно-спасательной части №53.
Оказавшись на поверхности, пес радостно завилял хвостом при виде хозяев.
ИСТОЧНИК KP.RU