Спасатели МЧС вытащили собаку со дна колодца в Тверской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:05:58+03:00

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За помощью к сотрудникам ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области обратились жители деревни Старково Старицкого района. Очевидцы сообщили, что в заброшенный колодец провалилась собака.

На место выехало отделение ПСЧ № 53 города Старицы. Спасатели осмотрели колодец и увидели, что собака находится в воде. По деревянной лестнице пожарный спустился в колодец и вытащил перепуганное животное.

- Когда я спустился, собака стала вести себя тихо и спокойно, как будто понимала, что ее хотят спасти, - рассказал сотрудник пожарно-спасательной части №53.

Оказавшись на поверхности, пес радостно завилял хвостом при виде хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU