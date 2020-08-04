Двадцать человек оказались на улице из-за пожара в коммунальной квартире в Тверской области
ЧП произошло рано утром 3 августа в дома №15 по Остречинскому переулку в Бежецке Тверской области.
В результате возгорания в трехкомнатной коммунальной квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома, погибла 70-летняя женщина.
Она скончалась в больнице в результате отравления продуктами горения. Еще один пострадавший мужчина доставлен в ЦРБ г. Бежецка.
Пожар тушили больше часа. Из дома было эвакуировано 20 человек, в том числе пятеро детей.
- Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Ущерб устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU