Двадцать человек оказались на улице из-за пожара в коммунальной квартире в Тверской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:33:47+03:00

Спасатели потушили пожар в коммунальной квартире Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В результате ЧП погибла женщина и пострадал мужчина

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ЧП произошло рано утром 3 августа в дома №15 по Остречинскому переулку в Бежецке Тверской области.

В результате возгорания в трехкомнатной коммунальной квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома, погибла 70-летняя женщина.

Она скончалась в больнице в результате отравления продуктами горения. Еще один пострадавший мужчина доставлен в ЦРБ г. Бежецка.

Пожар тушили больше часа. Из дома было эвакуировано 20 человек, в том числе пятеро детей.

- Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Ущерб устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU