Семь человек заразились коронавирусом в Твери 4 августа
По данным оперативного штаба, на 4 августа 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4710 человека.
3858 заболевших излечились от инфекции. 149 человек умерли, 703 пациента изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1539 (+7 за сутки)
Кимры 551
Конаковский район 381
Ржев 286 (+6)
Калининский район 256
Лихославльский район 242
Торжок 191 (+2).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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