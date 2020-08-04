Семь человек заразились коронавирусом в Твери 4 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:12:01+03:00

Семь человек заразились коронавирусом в Твери Фото: ПТО

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По данным оперативного штаба, на 4 августа 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4710 человека.

3858 заболевших излечились от инфекции. 149 человек умерли, 703 пациента изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1539 (+7 за сутки)

Кимры 551

Конаковский район 381

Ржев 286 (+6)

Калининский район 256

Лихославльский район 242

Торжок 191 (+2).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU