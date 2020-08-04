Суд заблокировал сайты по продаже оружия в Тверской области
Нарушения выявила прокуратура
Суд заблокировал сайты по продаже оружия Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены шесть интернет-страниц с предложениями о продаже боевого оружия.
Доступ к ресурсам осуществлялся в свободной форме.
По данному факту прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU