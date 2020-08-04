2020-08-04T10:35:56+03:00
Общество

Суд заблокировал сайты по продаже оружия в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд заблокировал сайты по продаже оружия Фото: архив "КП"Суд заблокировал сайты по продаже оружия Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены шесть интернет-страниц с предложениями о продаже боевого оружия.

Доступ к ресурсам осуществлялся в свободной форме.

По данному факту прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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