2020-08-04T08:53:48+03:00
Общество

930 будущих мам получают выплаты на питание в Тверской области

Сумма компенсации составляет 2000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мерой поддержки воспользовались 930 будущих мамМерой поддержки воспользовались 930 будущих мамФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Тверской области беремнные женщины продолжают получать выплаты на питание в размере 2000 рублей. Компенсация предоставляется ежемесячно в рамках национального проекта "Демография".

В 2020 году из областного бюджета на эти цели выделено 9 330,9 тыс. руб. За первые шесть месяцев мерой поддержки воспользовались 930 будущих мам.

Получить выплату можно через центры социальной защиты населения. Право на денежную выплату имеют гражданки РФ, проживающие в регионе не менее трех лет и находящиеся на сроке беременности не менее 12 недель, состоящие на учете в медицинских организациях.

Получателями денежной выплаты становятся одиноко проживающие женщины, а также те, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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