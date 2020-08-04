Водитель на иномарке сбил четырехлетнего мальчика на дороге в Твери
Ребенок получил тяжелые травмы
Ребенок получил тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла около 21:30 вечера 3 агвгуста в районе дома №35 по улице Бебеля в Твери.
По информации региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", наехал на четырехлетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
С тяжелыми травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU