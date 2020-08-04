Водитель на иномарке сбил четырехлетнего мальчика на дороге в Твери

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:42:05+03:00

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Авария произошла около 21:30 вечера 3 агвгуста в районе дома №35 по улице Бебеля в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", наехал на четырехлетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

С тяжелыми травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU