2020-08-04T08:42:05+03:00
Происшествия

Водитель на иномарке сбил четырехлетнего мальчика на дороге в Твери

Ребенок получил тяжелые травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенок получил тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской областиРебенок получил тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 21:30 вечера 3 агвгуста в районе дома №35 по улице Бебеля в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", наехал на четырехлетнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

С тяжелыми травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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