Андрей Белоцерковский зарегистрирован кандидатом в депутаты парламента Тверской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:02:09+03:00

Теперь зарегистрированных кандидатов на выборы в областной парламент уже пятеро. Фото: Законодательное Собрание Тверской области

Решение о его выдвижении было принято на заседании Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия»

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Бывший заместитель губернатора Андрей Белоцерковский официально стал кандидатом в депутаты Законодательного Собрания региона по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11. Областная избирательная комиссия 3 августа зарегистрировала его.

Решение о выдвижении Андрея Белоцерковского на эти выборы было принято 14 июля на заседании Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», которое провёл секретарь Тверского регионального отделения, губернатор Игорь Руденя.

- Андрей Владленович хорошо известен в Тверской области. Мы вместе трудились и продолжаем сотрудничать. Считаю его эффективным руководителем, человеком, который имеет очень высокий уровень образования, культуры и высокий показатель личной эффективности по достижению поставленных задач, получению положительных результатов командной работы, – сказал Игорь Руденя.

Сейчас новоявленный кандидат является директором Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы имени Е.А. Лурье Тверского госуниверситета.

Ранее регистрацию уже прошли четыре человека.

Все они будут бороться за кресло в областном парламенте, которое освободил Роман Крылов. Он сложил с себя депутатские в ноябре 2019 года в связи назначением на пост и.о. главы города Ржева.

ИСТОЧНИК KP.RU