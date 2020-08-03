Жители Тверской области не спешат доверять пенсионные накопления негосударственным фондам

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:52:01+03:00

Перевести пенсионные накопления в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой можно не позднее 1 декабря 2020 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В первом полугодии 2020 года 355 жителей Тверской области обратились в органы Пенсионного фонда с целью перевести свои пенсионные накопления.

Как отмечают в ведомстве, наибольшее число заявителей хотели перевести накопления из негосударственных пенсионных фондов обратно в ПФР. Таких заявлений было 344 или 97%.

Семь заявок (или 2%) касалось перевода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Два человека решили перевести накопления из Пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд, и трое хотели сменить управляющую компанию, оставшись в ПФР.

-В 2020 году продолжает действовать мораторий на формирование пенсионных накоплений, - напоминают в Тверском отделении ПФР. - Однако он не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой.

Сделать это нужно не позднее 1 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU