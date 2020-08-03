2020-08-03T19:24:14+03:00
Общество

В Тверской области возбуждено уголовное дело о гибели в пожаре семилетней девочки

Пожар произошёл 28 июля в жилом доме в деревне Владычня
Виктория ТУШКОВА
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Материалы, собранные прокуратурой, направлены в органы СКР.Материалы, собранные прокуратурой, направлены в органы СКР.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Торжокской межрайонной прокуратурой по поручению областного прокурора Сергея Лежникова проведена проверка по факту гибели в пожаре 7-летней девочки.

Пожар, закончившийся трагедией, произошёл 28 июля в жилом доме в деревне Владычня. В доме находились три ребёнка. За ними присматривала знакомая матери. Сама же мать, по информации областной прокуратуры, ушла в магазин, будучи нетрезвой.

Когда начался пожар, знакомая матери с двумя детьми выбежала из дома. Третьего ребёнка, девочку семи лет, женщина не смогла разбудить. Ребёнок погиб.

В пресс-службе Прокуратуры Тверской области сообщают, что в ответственные органы неоднократно поступала информация о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей матерью детей. Она уходила из дома, оставляла детей без присмотра, злоупотребляла алкоголем, часто в компании посторонних, которые оставались в доме.

Но профилактическая работа с семьёй не велась. Кто виноват в этой ситуации, закончившейся гибелью ребёнка, теперь предстоит разобраться следователям. Материалы, собранные прокуратурой, направлены в органы СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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