На Бурашевском путепроводе в Твери кладут асфальт

Работы по капремонту моста вступают в финальную стадию. Фото: администрация города Твери

Подрядчик - ООО СК «ВИТ» - планирует полностью завершить работы по заливке бетонного основания дорожной поверхности Бурашевского путепровода, более известного в народе как "Крупский мост". При этом уже ведется укладка нижнего выравнивающего слоя асфальта. Об этом сообщает городская администрация.

Посмотреть, как идут работы на мосту, приезжал глава Твери Алексей Огоньков.

Он увидел, как строители не только кладут асфальт, но и устанавливают колёсоотбойники.

В то же время на путепроводе меняют бетонные опоры освещения на металлические. Последние оснащены новым светотехническим оборудованием. К концу недели вся правая сторона будет готова к подключению.

Объект будет водиться в эксплуатацию поэтапно. Сначала а асфальт закатают и откроют для движения правую сторону моста.