Житель Тверской области нечаянно застрелил товарища на охоте

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:42:01+03:00

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ЧП произошло ночью 2 августа в лесу недалеко от деревни Андреевское Конаковского района Тверской области. Двое мужчин незаконно охотились на лося, один из них, пренебрегая всеми мерами предосторожности при обращении с огнестрельным оружием, выстрелил и попал в своего товарища. 37-летний мужчина перепутал приятеля с диким животным.

36-летний пострадавший в результате огнестрельного ранения грудной клетки скончался в больнице.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU