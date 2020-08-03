С начала года более ста детей пострадали в ДТП на дорогах Тверской области
В июле 2020 года, по данным Госавтоинспекции Тверской области, возросло количество ДТП с участием несовершеннолетних. За месяц на территории Верхневолжья произошло 32 ДТП с несовершеннолетними, в которых три ребенка погибли и 34 получили ранения.
Всего за семь месяцев в регионе произошло 92 ДТП, в результате которых четыре ребенка погибли и 103 получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция Тверской области призывает родителей ответственно относиться к контролю за досугом своих детей, напоминать им о правилах дорожного движения и перевозить детей в возрасте до 12 лет только с использованием детских удерживающих устройств.
ИСТОЧНИК KP.RU