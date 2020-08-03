На опасном перекрестке в Затверечье установят светофор

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:18:31+03:00

На перекрестке в Затверечье установят светофор для пешеходов Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

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Установить светофор на пересечении улиц 2-й Силикатной и Академика Туполева планируют уже в 2020 году. С инициативой выступили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Жители Затверечья неоднократно жаловались, что на данном перекрестке часто сбивают пешехдов. Только за один месяц там погибли два человека.

По решению администрации Твери перекресток оборудуют светофором с вызывной кнопкой для пешеходов.

- Мы возьмем данный вопрос на контроль до окончательного решения вопроса, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Тверской области Павел Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU