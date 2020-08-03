2020-08-03T17:18:31+03:00
Общество

На опасном перекрестке в Затверечье установят светофор

Власти Твери поддержали инициативу активистов регионального отделения ОНФ
Ольга ТРОФИМОВА
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На перекрестке в Затверечье установят светофор для пешеходовНа перекрестке в Затверечье установят светофор для пешеходовФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Установить светофор на пересечении улиц 2-й Силикатной и Академика Туполева планируют уже в 2020 году. С инициативой выступили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Жители Затверечья неоднократно жаловались, что на данном перекрестке часто сбивают пешехдов. Только за один месяц там погибли два человека.

По решению администрации Твери перекресток оборудуют светофором с вызывной кнопкой для пешеходов.

- Мы возьмем данный вопрос на контроль до окончательного решения вопроса, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Тверской области Павел Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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