2020-08-03T17:13:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя наградил Игоря Бутмана и Сергея Попова за помощь Тверской области

Благодаря им регион бесплатно получил два компьютерных томографа
Александр ЖМУЛИН
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Сергей Попов, Игорь Бутман и Игорь Руденя во время церемонии награждения. Фото: ПТОСергей Попов, Игорь Бутман и Игорь Руденя во время церемонии награждения. Фото: ПТО
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3 августа в областном правительстве губернатор Игорь Руденя наградил народного артиста РФ, руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области», а члена совета директоров Московской школы управления «Сколково» Сергея Попова почетным знаком «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская».

Таким образом губернатор отблагодарил их за оказанную региону помощь в борьбе с коронавирусом.

- Благодаря их бескорыстной поддержке, в наших медицинских учреждениях появилось новое, современное оборудование, необходимое для диагностики заболевания, - отметил Игорь Руденя.

Если точнее, в Тверскую область были поставлены два компьютерных томографа: один - в Кимрской центральной районной больнице, второй - в Конаковскую ЦРБ.

Игорь Бутман после церемонии награждения заявил, что его многое связывает с Верхневолжьем:

- Мои предки - основатели города Андреаполя. В Твери всегда проходят одни из самых лучших моих концертов, здесь жители, понимающие джаз. Мы просто не могли в такой сложный период оставаться равнодушными, - сказал музыкант.

Сергей Попов признался, что уже шесть лет лет с семьёй живёт в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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