2020-08-03T15:24:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В учреждениях УФСИН по Тверской области разрешили длительные свидания с осужденными

Родственников будут пускать при наличии отрицательного теста на коронавирус
Ольга ТРОФИМОВА
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На входе будет организован контроль состояния здоровья с измерением температуры телаНа входе будет организован контроль состояния здоровья с измерением температуры телаФото: Мария ЛЕНЦ
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С 3 августа, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России, возобновляется проведение длительных свиданий с осужденными в нескольких исправительных колониях УФСИН России по Тверской области.

Трехдневные свидания с родственниками разрешены осужденным, отбывающим наказания в ИК-1 (Тверь), ИК-5 (Вышний Волочек), ИК-6 (Бежецк), ИК-7 (Ржев), ИК-10 (Калининский район).

На длительные свидания родственников будут допускать только при наличии отрицательного результата анализа на COVID-19 (мазка из зева и носа), сделанного не ранее чем за три дня до начала свидания, и при наличии масок и перчаток. Также будет организован входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела.

Посетители с признаками ОРВИ на свидание допущены не будут.

- Ежедневно в комнатах для свиданий будет проводиться дезинфекция. Места общего пользования будут обрабатывать каждые два часа. После завершения длительного свидания будет проводиться генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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