2020-08-03T15:12:42+03:00
Происшествия

Похитителя продуктов задержали полицейские в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого в серии краж задержали полицейскиеПодозреваемого в серии краж задержали полицейскиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлениеми о хищении товаров обратились представители сразу нескольких продуктовых магазинов, расположенных в Вышнем Волочке Тверской области.

Сотрудники уголовного розыска опросили работников торговых точек и, изучив записи камер внутреннего наблюдения, выяснили, что кражи совершал один и тот же мужчина. Злоумышленник действовал по отработанной схеме: заходил в магазин, улучив момент, прятал товар в сумку и незаметно покидал торговый зал.

Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий, ранее судимый 32-летний житель Новгородской области.

В полиции фигурант сознался в содеянном, на него завели уголовное дело по статье "Кража" и проверяют на причастность к совершению других аналогичных краж на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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