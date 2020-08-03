Похитителя продуктов задержали полицейские в Тверской области
В полицию с заявлениеми о хищении товаров обратились представители сразу нескольких продуктовых магазинов, расположенных в Вышнем Волочке Тверской области.
Сотрудники уголовного розыска опросили работников торговых точек и, изучив записи камер внутреннего наблюдения, выяснили, что кражи совершал один и тот же мужчина. Злоумышленник действовал по отработанной схеме: заходил в магазин, улучив момент, прятал товар в сумку и незаметно покидал торговый зал.
Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий, ранее судимый 32-летний житель Новгородской области.
В полиции фигурант сознался в содеянном, на него завели уголовное дело по статье "Кража" и проверяют на причастность к совершению других аналогичных краж на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU