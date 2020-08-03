В Тверской области специалисты-пиротехники обнаружили более 1600 взрывоопасных предметов
В Ржевском и Оленинском районах Тверской области сводный отряд из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского спасательного Центра МЧС России, Тульского Спасательного Центра МЧС России, совместно с ГУ МЧС России по Тверской области, продолжает проведение пиротехнических работ.
На данный момент, по данным МЧС России, в Ржевском районе от взрывоопасных предметов очищены 25,56 га, обнаружено 657 взрывоопасных предметов.
Отрядом, выполняющим работы на территории Оленинского района, обследована территория площадью 1,07 га, обнаружено 1015 взрывоопасных предметов.
В дальнейшем все найденные "трофеи" Великой Отечественной войны будут уничтожены на полигоне.
ИСТОЧНИК KP.RU