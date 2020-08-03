2020-08-03T13:41:53+03:00
Общество

Полицейские Тверской области напомнили, как избежать выпадения ребенка из окна

Опубликована памятка о профилактике несчастных случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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Не оставляйте детей без присмотра у открытого окнаНе оставляйте детей без присмотра у открытого окнаФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские Тверской области напомнили родителям о правилах, которые помогут предотвратить несчастные случаи выпадения из окон несовершеннолтених детей. Зачастую подобные происшествия заканчиваются тяжелыми травмами либо гибелью несовершеннолетних.

Чтобы этого не произошло, важно помнить:

- открывая окна в квартире и проветривая помещение, не оставляйте детей без присмотра;

- во время проветривания открывайте фрамуги и форточки, не открывайте окно больше чем на 10 см, используйте ограничители;

- не выпускайте ребенка на балкон без сопровождения взрослых;

- не оставляйте спящего ребенка одного в квартире;

- отодвиньте мебель от окон, чтобы малыш не смог влезть на подоконник;

- не показывайте ребенку, как открывается окно;

- не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона;

- следите, чтобы ребенок не опирался на москитную сетку, она не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша;

- если ребенок 5-12 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время, чувствуя страх, ребенок может выглянуть в окно или с балкона и случайно упасть.

Будьте бдительны и не оставляйте детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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