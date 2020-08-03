Полицейские Тверской области напомнили, как избежать выпадения ребенка из окна
Полицейские Тверской области напомнили родителям о правилах, которые помогут предотвратить несчастные случаи выпадения из окон несовершеннолтених детей. Зачастую подобные происшествия заканчиваются тяжелыми травмами либо гибелью несовершеннолетних.
Чтобы этого не произошло, важно помнить:
- открывая окна в квартире и проветривая помещение, не оставляйте детей без присмотра;
- во время проветривания открывайте фрамуги и форточки, не открывайте окно больше чем на 10 см, используйте ограничители;
- не выпускайте ребенка на балкон без сопровождения взрослых;
- не оставляйте спящего ребенка одного в квартире;
- отодвиньте мебель от окон, чтобы малыш не смог влезть на подоконник;
- не показывайте ребенку, как открывается окно;
- не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона;
- следите, чтобы ребенок не опирался на москитную сетку, она не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша;
- если ребенок 5-12 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время, чувствуя страх, ребенок может выглянуть в окно или с балкона и случайно упасть.
Будьте бдительны и не оставляйте детей без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU