Художник-самоучка "оживил" памятник Александру Пушкину в Твери
Юрий Кулешов - так зовут художника-самочку из Твери, который в технике цифровой живописи "оживил" памятник поэту Александру Пушкину, установленный на набережной Степана Разина.
Результатом своих стараний предприимчивый горожанин поделился в местном паблике "Тверь ВКонтакте".
- Если это будет интересно, я продолжу оживление некоторых памятников Твери, - написал в посте художник.
Местные жители идею поддержали и художника похвалили не только за нестандартное мышление, но и за внимание к городским достопримечательностям.
Некоторые подписчики также отметили, что нарисованный Юрием кот-ученый, который устроился на плече у поэта, чем-то напоминает Кота Бегемота из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
ИСТОЧНИК KP.RU