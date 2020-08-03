Художник-самоучка "оживил" памятник Александру Пушкину в Твери

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:23:38+03:00

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Юрий Кулешов - так зовут художника-самочку из Твери, который в технике цифровой живописи "оживил" памятник поэту Александру Пушкину, установленный на набережной Степана Разина.

Результатом своих стараний предприимчивый горожанин поделился в местном паблике "Тверь ВКонтакте".

- Если это будет интересно, я продолжу оживление некоторых памятников Твери, - написал в посте художник.

Местные жители идею поддержали и художника похвалили не только за нестандартное мышление, но и за внимание к городским достопримечательностям.

Некоторые подписчики также отметили, что нарисованный Юрием кот-ученый, который устроился на плече у поэта, чем-то напоминает Кота Бегемота из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

ИСТОЧНИК KP.RU