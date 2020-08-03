2020-08-03T13:07:40+03:00
Общество

Арбузы из Дагестана продавали с нарушениями в Твери

Они не прошли фитосанитарный контроль
Ольга ТРОФИМОВА
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на оптовой базе орбузы и дыни продавали с нарушениямина оптовой базе орбузы и дыни продавали с нарушениямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на продовольственной оптово-розничной базе в деревне Боровлево Калининского района выявили нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства и карантина растений.

Риски возможного распространения карантинных вредных организмов установлены с арбузами из Дагестана, дынями из Узбекистана, черешней из Ирана. Вся продукция не прошла в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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