Арбузы из Дагестана продавали с нарушениями в Твери
Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на продовольственной оптово-розничной базе в деревне Боровлево Калининского района выявили нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства и карантина растений.
Риски возможного распространения карантинных вредных организмов установлены с арбузами из Дагестана, дынями из Узбекистана, черешней из Ирана. Вся продукция не прошла в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU