В июле выездные бригады врачей осмотрели более 800 детей в районах Тверской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:54:26+03:00

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Врачи детской областной клинической больницы в июле совершили семь выездов в муниципалитеты Тверской области. Консультативную помощь специалистов получили824 ребенка из Бежецкого, Кесовогорского, Лихославльского, Сандовского, Спировского и Торжокского районов.

В составе выездных бригад пациентов осматривают: невролог, окулист, ортопед, оториноларинголог, уролог, хирург и эндокринолог.

Специалисты выписали 63 направления на дополнительное обследование и 16 на госпитализацию в детскую областную больницу.

- Наибольшее количество в дополнительном обследовании нуждается пациентов по неврологическому профилю – 14, проблемы со зрением выявлены у 12 детей и ортопедические отклонения - у 11, - уточнили в областном Минздраве.

Ближайшие выезды мобильных бригад врачей запланированы на 10 и 11 августа - в Нелидовский городской округ и Сандовский район.

ИСТОЧНИК KP.RU