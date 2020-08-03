2020-08-03T12:43:25+03:00
Происшествия

Годовалый мальчик пострадал в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

Его доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на трассе М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на трассе М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 2 августа, на 374-м км трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе Тверской области.

35-летний водитель автомобиля "Форд Фокус", двигаясь в направлении Санкт Петербурга, не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение с последующим столкновением с автомобилем "Мерседес Аксор" в составе с полуприцепом "Шмитц", под управлением 52-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал годовалый мальчик - пассажир автомобиля "Форд Фокус". Он доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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