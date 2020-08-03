Годовалый мальчик пострадал в ДТП на трассе М-11 в Тверской области
Его доставили в больницу
ДТП на трассе М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 2 августа, на 374-м км трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе Тверской области.
35-летний водитель автомобиля "Форд Фокус", двигаясь в направлении Санкт Петербурга, не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение с последующим столкновением с автомобилем "Мерседес Аксор" в составе с полуприцепом "Шмитц", под управлением 52-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал годовалый мальчик - пассажир автомобиля "Форд Фокус". Он доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU