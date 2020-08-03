2020-08-03T11:19:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 3 августа

В регионе подтверждено 28 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери выявлено восесь зараженных коронаврирусом Фото: ПТОВ Твери выявлено восесь зараженных коронаврирусом Фото: ПТО
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По данным оперативного штаба, на 3 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4683 человека.

3851 заболевших излечились от инфекции. 148 человек умерли, 684 пациента изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1532 (+8 за сутки)

Кимры 551 (+1)

Конаковский район 381

Ржев 280 (+3)

Калининский район 256 (+2)

Лихославльский район 242 (+1)

Торжок 189 (+1).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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