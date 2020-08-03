Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 3 августа
По данным оперативного штаба, на 3 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4683 человека.
3851 заболевших излечились от инфекции. 148 человек умерли, 684 пациента изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1532 (+8 за сутки)
Кимры 551 (+1)
Конаковский район 381
Ржев 280 (+3)
Калининский район 256 (+2)
Лихославльский район 242 (+1)
Торжок 189 (+1).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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