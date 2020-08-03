В Тверской области под наблюдением медиков остаются 684 пациента с коронавирусом

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:03:32+03:00

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Всего на 3 августа, инфекция выявлена у 4683 человека.

С начала пандемии из больниц выписан 3851 пациент (0 за сутки).

В настоящее время 684 (+27 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

148 (+1 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 3 августа, подтверждено 5394 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU