В Тверской области под наблюдением медиков остаются 684 пациента с коронавирусом
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Всего на 3 августа, инфекция выявлена у 4683 человека.
С начала пандемии из больниц выписан 3851 пациент (0 за сутки).
В настоящее время 684 (+27 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
148 (+1 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в стране, по данным на 3 августа, подтверждено 5394 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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