Девочку на скейтборде сбил водитель иномарки в Тверской области
Пострадавшей оказана помощь
Девочку на скейтборде сбил молодой водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 2 августа, в деревне Пушкино Калининского района.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 22-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Астра", наехал на девятилетнюю девочку, которая ехала на скейтборде, пересекая проезжую часть.
Пострадавшую на месте ДТП осмотрела бригада скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU