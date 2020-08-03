Четырнадцатилетняя девочка погибла под колесами внедорожника в Тверской области
ДТП произошло в Торжке
Девочка погибла под колесами внедорожника в Тверской областиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла около 19:35 вечера 3 августа, в районе дома №9 по улице Медниковых в Торжке.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 28-летний водитель без признаков алкогольного опьянения, управляя автомобилем "УАЗ 39099", наехал на несовершеннолетнюю 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка погибла на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU