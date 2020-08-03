По настоянию прокуратуры в деревне в Тверской области починили уличное освещение

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Западнодвинского района провела проверку и установила, что в деревне Никрополь отсутствует уличное освещение, что нарушает требования закона.

По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление с требованием в адрес администрации Западнодвинского сельского поселения устранить выявленные нарушения. Заявление рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU