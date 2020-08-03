По настоянию прокуратуры в деревне в Тверской области починили уличное освещение
Нарушения устранены по решению суда
Электроснабжение восстановлено по решению судаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
Прокуратура Западнодвинского района провела проверку и установила, что в деревне Никрополь отсутствует уличное освещение, что нарушает требования закона.
По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление с требованием в адрес администрации Западнодвинского сельского поселения устранить выявленные нарушения. Заявление рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU