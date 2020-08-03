За минувшие сутки вертолет санавиации трижды вылетал в районы Тверской области
2 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи женщины из Нелидовской ЦРБ.
В 14:16 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево, в 19:31 женщину доставили в областную клиническую больницу города Твери.
Вечером того же дня вертолет санавиации соврешил срочный вылет в ЦРБ Ржевского района. В детскую областную клиническую больницу Твери медики доставили ребенка.
Еще одного ребенка доставили в ДОКБ в ночь на 3 августа. В 00:26 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел в ЦРБ Весьегонского МО.
В 4:14 пациента транспортировали в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU