Маленькая девочка и женщина пострадали на дороге в Твери

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:55:30+03:00

Женщина и девочка пострадали в ДТП в центре Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авария произошла 2 агуста в районе дома №9 на Тверском проспекте в Твери.

31-летний мужчина, управляя автомобилем "Шкода", при повороте налево не предоставил преимущества другой "Шкоде" под управлением 23-летней женщины, которая ехала во встречном направлении, и столкнулся с ней.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель и двухлетняя девочка-пассажирка, которая ехала вместе с ней машине.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что ребенок находился в детском кресле, пристегнутый ремнями безопасности.

У пострадавших - ушибы, им оказали помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU