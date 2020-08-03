2020-08-03T08:55:30+03:00
Происшествия

Маленькая девочка и женщина пострадали на дороге в Твери

Им оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина и девочка пострадали в ДТП в центре ТвериЖенщина и девочка пострадали в ДТП в центре ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла 2 агуста в районе дома №9 на Тверском проспекте в Твери.

31-летний мужчина, управляя автомобилем "Шкода", при повороте налево не предоставил преимущества другой "Шкоде" под управлением 23-летней женщины, которая ехала во встречном направлении, и столкнулся с ней.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель и двухлетняя девочка-пассажирка, которая ехала вместе с ней машине.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что ребенок находился в детском кресле, пристегнутый ремнями безопасности.

У пострадавших - ушибы, им оказали помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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