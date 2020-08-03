3 Авг. 2020 2020-08-03T08:44:04+03:00

Молодая женщина погибла в ДТП в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще один человек получил травмы

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Авария произошла 2 августа на 109-м км автодороги Торжок-Берново-Старица, в Старицком районе.

По информации УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей.

45-летний водитель без признаков алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота", по неустановленой причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Фольцваген Поло".

В результате ДТП погибла 24-летняя женщина-водитель "Фольксвагена", 23-летняя пассажирка авто получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU