Молодая женщина погибла в ДТП в Тверской области
Еще один человек получил травмы
Молодая женщина погибла в ДТП в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 2 августа на 109-м км автодороги Торжок-Берново-Старица, в Старицком районе.
По информации УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке произошло столкновение двух автомобилей.
45-летний водитель без признаков алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Тойота", по неустановленой причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Фольцваген Поло".
В результате ДТП погибла 24-летняя женщина-водитель "Фольксвагена", 23-летняя пассажирка авто получила травмы и была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU