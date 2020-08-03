2020-08-03T08:41:55+03:00
Общество

Надои сократились в Тверской области

О производстве молока в регионе рассказал Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
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Тверского молока в магазинах становится меньше.Тверского молока в магазинах становится меньше.Фото: Евгения ГУСЕВА
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По данным статистического ведомства, производство молокав Тверской области за первое полугодие 2020 года составило 105,7 тысяч тонн, и это на 3,8% меньше, чем годом ранее.

Основная причина спада надоев – сокращение величины поголовья молочных коров у двух крупнейших производителей. В среднем стада сократились на 4%.

Однако в Тверьстате отмечают, что хозяйства, показывающие рост надоев, в регионе имеются. Это – крестьянские, они же фермерские, хозяйства. Здесь очевидна опложительная динамика развития. Растёт поголовье, а прирост надоев составил примерно 1,8% к полугодовой величине предыдущего года. Фермерами за шесть месяцев надоено 5,4 тысяч тонн молока.

Но из-за невеликой доли фермерских хозяйств в совокупном объёме производства молока (она составляет всего порядка 5%) крестьяне не в состоянии изменить общую тенденцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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