Надои сократились в Тверской области
По данным статистического ведомства, производство молокав Тверской области за первое полугодие 2020 года составило 105,7 тысяч тонн, и это на 3,8% меньше, чем годом ранее.
Основная причина спада надоев – сокращение величины поголовья молочных коров у двух крупнейших производителей. В среднем стада сократились на 4%.
Однако в Тверьстате отмечают, что хозяйства, показывающие рост надоев, в регионе имеются. Это – крестьянские, они же фермерские, хозяйства. Здесь очевидна опложительная динамика развития. Растёт поголовье, а прирост надоев составил примерно 1,8% к полугодовой величине предыдущего года. Фермерами за шесть месяцев надоено 5,4 тысяч тонн молока.
Но из-за невеликой доли фермерских хозяйств в совокупном объёме производства молока (она составляет всего порядка 5%) крестьяне не в состоянии изменить общую тенденцию.
ИСТОЧНИК KP.RU