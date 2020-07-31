Десять лет получил виновник ДТП под Тверью, в котором погибли беременная женщина и её муж
Десять лет заключения присудили жителю Старицкого района Тверской области, ставшему виновником аварии, в которой погибли беременная женщина и её муж.
Суд состоялся в Твери. Согласно материалам дела, смертельная авария произошла утром 30 декабря 2019 года на 17-м километре дороги Тверь-Ржев.
Мужчина ехал на "Тойоте Королла", на заднем сидении он вёз семейную пару - беременную женщину с мужем.
Водитель не справился с управлением на заснеженной дороге и выехал на "встречку". Там он врезался в грузовой тягач. Женщина в результате аварии погибла на месте, её муж вскоре скончался в больнице.
Важно отметить, что мужчина вёз в своей машине людей, не имея водительских прав. А после аварии попытался скрыться. Позже его задержали в Санкт-Петербурге.
- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, - сообщает Прокуратура Тверской области.
Приговор в силу ещё не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU