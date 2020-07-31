Десять лет получил виновник ДТП под Тверью, в котором погибли беременная женщина и её муж

31 Июль 2020 2020-07-31T10:34:27+03:00

Приговор в силу ещё не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина не имел прав и сбежал с места аварии

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Десять лет заключения присудили жителю Старицкого района Тверской области, ставшему виновником аварии, в которой погибли беременная женщина и её муж.

Суд состоялся в Твери. Согласно материалам дела, смертельная авария произошла утром 30 декабря 2019 года на 17-м километре дороги Тверь-Ржев.

Мужчина ехал на "Тойоте Королла", на заднем сидении он вёз семейную пару - беременную женщину с мужем.

Водитель не справился с управлением на заснеженной дороге и выехал на "встречку". Там он врезался в грузовой тягач. Женщина в результате аварии погибла на месте, её муж вскоре скончался в больнице.

Важно отметить, что мужчина вёз в своей машине людей, не имея водительских прав. А после аварии попытался скрыться. Позже его задержали в Санкт-Петербурге.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, - сообщает Прокуратура Тверской области.

Приговор в силу ещё не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU