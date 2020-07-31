В Тверской области подорожали карамельки и печенье

31 Июль 2020 2020-07-31T08:46:46+03:00

Об изменении цен на продукты отчитался Тверьстат

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Чаепития для жителей Тверской области становятся дороже: согласно статистике, за последнюю отчётную неделю (21-27 июля) в регионе больше всего подорожали карамельные конфеты и печенье.

Карамель выросла в цене на 5,3%, печенье - на 2,8%. Цена на сам чай почти не изменилась: +0,3%.

Кроме сладостей к чаю, подорожали яблоки (+2,7%), сухие смеси для детского питания (+2,5%), сметана (+2,3%).

Дешевле стали: картофель (-4,9%), репчатый лук (-3,9%) и сыр (-2,3%).

Практически не изменились в цене за неделю куриные яйца, соль, и мука. Так что крекеров к чаю при желании можно напечь самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU