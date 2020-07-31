2020-07-31T08:46:46+03:00
Экономика

В Тверской области подорожали карамельки и печенье

Об изменении цен на продукты отчитался Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Чаепития для жителей Тверской области становятся дороже.Чаепития для жителей Тверской области становятся дороже.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Чаепития для жителей Тверской области становятся дороже: согласно статистике, за последнюю отчётную неделю (21-27 июля) в регионе больше всего подорожали карамельные конфеты и печенье.

Карамель выросла в цене на 5,3%, печенье - на 2,8%. Цена на сам чай почти не изменилась: +0,3%.

Кроме сладостей к чаю, подорожали яблоки (+2,7%), сухие смеси для детского питания (+2,5%), сметана (+2,3%).

Дешевле стали: картофель (-4,9%), репчатый лук (-3,9%) и сыр (-2,3%).

Практически не изменились в цене за неделю куриные яйца, соль, и мука. Так что крекеров к чаю при желании можно напечь самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два колледжа Тверской области получат больше 40 млн рублей
Семь человек заразились коронавирусом в Твери на 31 июля
От коронавируса в Тверской области выздоровели 16 человек
В Твери достроили дома ЖК «Корона парк» при поддержке региона
Десять лет получил виновник ДТП под Тверью, в котором погибли беременная женщина и её муж
Тверь отметит День физкультурника чемпионатом парусного спорта и казачьими играми
В Тверской области подорожали карамельки и печенье
В Твери перекроют дороги из-за полумарафона «Забег.РФ»
В Тверской области наградили студента, спасшего тонущего пенсионера
В Твери с конца мая контролеры выявили порядка 13 тысяч безбилетников
Более 21 тысячи литров поддельного алкоголя изъяли за полгода тверские полицейские
В Горсаду и Парке Победы в Твери можно будет бесплатно заняться йогой и фитнесом
В Тверской области убрали 10 кубометров мусора на пляже у Волги
В Тверской области поисковики будут искать два фронтовых самолета на местах боев операции «Марс»
Участнику смертельного ДТП в Твери Эмилю Байрамову продлили арест ещё на полгода
В Тверской области запускают кампанию по профилактике детского травматизма
В Тверской области спасены уникальные записи древних фольклорных песен, которые собирали 53 года
В Тверской области ряд больниц и подразделений МЧС получили новые машины
В Тверской области реализуют 266 проектов ППМИ в этом году
Участника ДТП с погибшими подростками в Тверской области уволили из полиции московского метрополитена
В Твери появится первый в России «Вьетнамский сад»
Одиннадцать человек заразились коронавирусом в Твери на 30 июля