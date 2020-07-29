2020-07-29T18:43:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области вторую выплату на детей 16-18 лет начнут предоставлять в августе

Это региональная мера поддержки
Алексей АНДРЕЕВ
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Правительство региона приняло решение о втором транше на выплаты на детей 16-18 лет. Фото: ПТОПравительство региона приняло решение о втором транше на выплаты на детей 16-18 лет. Фото: ПТО
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Вторую региональную выплату на детей 16-18 лет предоставят в августе. Причем тем, кто уже получал её, не надо повторно подавать заявление - средства будет начислены автоматически.

Напомним, что эта региональная мера поддержки была введена в связи с пандемией с 1 июля 2020 года по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Получить выплату может один из родителей (или законный представитель) детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. А также это может сделать самостоятельно 18-летний гражданин, родившийся с 1 января по 1 июля 2002 года включительно.

Выплаты положены только гражданам России, зарегистрированным в Тверской области.

Для предоставления региональной выплаты необходимо до 1 октября 2020 года обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой филиал МФЦ. Также можно подать заявку можно через портал Госуслуг.

3000 рублей областной поддержки предоставляется на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей (в том числе из семьи опекуна), а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста. 5 000 рублей – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на гражданина достигшего 18-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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