Многодетным семьям Тверской области помогут с покупкой школьной формы для детей

27 Июль 2020 2020-07-27T19:31:29+03:00

Один комплект будет стоить пять тысяч рублей

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Многодетным родителям Тверской области независимо от уровня их достатка помогут купить школьную форму для детей с 1-го по 5-й классы.

Инициатором такой меры поддержки стал губернатор Игорь Руденя. Порядок предоставления сертификатов на покупку формы сейчас разрабатывается на областном уровне.

По информации Правительства региона, форму к началу учебного года смогут бесплатно получить родители более 12100 детей. На это областная казна потратит 60,7 млн рублей.

Расчёты ведутся исходя из ориентировочной стоимости одного комплекта школьной одежды в пять тысяч рублей. Отмечается, что форма будет пошита тверскими производителями.

ИСТОЧНИК KP.RU