Многодетным семьям Тверской области помогут с покупкой школьной формы для детей
Многодетным родителям Тверской области независимо от уровня их достатка помогут купить школьную форму для детей с 1-го по 5-й классы.
Инициатором такой меры поддержки стал губернатор Игорь Руденя. Порядок предоставления сертификатов на покупку формы сейчас разрабатывается на областном уровне.
По информации Правительства региона, форму к началу учебного года смогут бесплатно получить родители более 12100 детей. На это областная казна потратит 60,7 млн рублей.
Расчёты ведутся исходя из ориентировочной стоимости одного комплекта школьной одежды в пять тысяч рублей. Отмечается, что форма будет пошита тверскими производителями.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»