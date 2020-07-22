2020-07-22T11:45:01+03:00
Общество

Несколько улиц Твери перекроют из-за полумарафона

Мероприятие состоится 2 августа
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери перекроют несколько улицВ Твери перекроют несколько улицФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери 2 августа состоится полумарафон "ЗаБег.РФ". В связи с проведением мероприятия в областной столице перекроют несколько улиц.

В частности, парковка транспорта будет ограничена с 4:00 утра 2 августа о окончания мероприятий:

- по набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе;

- по проезду у Храма Трех Исповедников;

- по улице Скворцова-Степанова, на участке от набережной Афанасия Никитина до улицы Горького;

- по Староволжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до улицы Советской.

Движение транспорта будет ограничено с 6:00 утра до 16:00 дня по набережной Афанасия Никитина, на участке от площади Мира до Комсомольского проспекта, и по проезду у Храма Трех Исповедников;

С 7:00 утра до 14:00 дня:

- по набережной Афанасия Никитина, на участке от площади Мира до Петербургского шоссе;

- по улице Скворцова Степанова, на участке от набережной Афанасия Никитина до улицы Горького;

- по Староволжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от площади Мира до улицы Советской.

Транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по указанным улицам.

Автомобилистам рекоменовано заранее планировать парковку и маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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