2020-07-20T13:18:54+03:00
Общество

В Тверской области подарочные наборы для новорожденных получили 7390 семей

С начала 2020 года вручено 4959 подарков
Ольга ТРОФИМОВА
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Подарки для новорожденных получили 7390 семейПодарки для новорожденных получили 7390 семейФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Тверской области семьи с новорожденными детьми продолжают получать подарочные наборы. С начала 2020 года в регионе вручено 4959 таких наборов. Всего с октября прошлого года подарки получили 7390 семей.

Напомним, вручать семьям подарочные коробки в вещами первой необходимости для новорожденных начали с 1 октября 2019 года. Мера поддержки была введена по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография".

В набор входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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