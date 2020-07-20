В Тверской области подарочные наборы для новорожденных получили 7390 семей

20 Июль 2020 2020-07-20T13:18:54+03:00

С начала 2020 года вручено 4959 подарков

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В Тверской области семьи с новорожденными детьми продолжают получать подарочные наборы. С начала 2020 года в регионе вручено 4959 таких наборов. Всего с октября прошлого года подарки получили 7390 семей.

Напомним, вручать семьям подарочные коробки в вещами первой необходимости для новорожденных начали с 1 октября 2019 года. Мера поддержки была введена по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография".

В набор входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU