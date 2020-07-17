В 22 муниципалитетах Тверской области завершены работы по восстановлению воинских захоронений
В 2020 году в 28 муниципалитетах региона запланировано отреставрировать воинские захоронения. В 22 районах и округах работы уже проведены.
В шести все должны доделать до 20 августа.
Вопрос обсуждался 17 июля на заседании президиума областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
Также на заседании уделили внимание теме 3D-сканирования памятников и построение их цифровой трехмерной модели для более точных дальнейших восстановительных работ.
На сегодня проведена съемка 130 воинских захоронений в Твери и 13 муниципальных образованиях. Работы продолжатся до конца октября.
- Мы привлекли технологию по 3D-моделированию, оцифровываются уже имеющиеся памятники, которые сегодня пришли в ветхое состояние. В рамках второго этапа начнётся восстановление памятников с использованием современных материалов, – отметил Игорь Руденя.
Средства на восстановление воинских захоронений и 3D-сканированию памятников предусмотрены госпрограммой региона «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы. на этот год заложено 40,9 млн рублей.
онах и округах это уже сделано.
ИСТОЧНИК KP.RU
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