2020-07-17T23:54:59+03:00
Общество

В 22 муниципалитетах Тверской области завершены работы по восстановлению воинских захоронений

Они еще продолжаются в шести районах
Алексей АНДРЕЕВ
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В областном правительстве на заседании рассмотрели процесс восстановления воинских захоронений в регионе. Фото: ПТОВ областном правительстве на заседании рассмотрели процесс восстановления воинских захоронений в регионе. Фото: ПТО
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В 2020 году в 28 муниципалитетах региона запланировано отреставрировать воинские захоронения. В 22 районах и округах работы уже проведены.

В шести все должны доделать до 20 августа.

Вопрос обсуждался 17 июля на заседании президиума областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Также на заседании уделили внимание теме 3D-сканирования памятников и построение их цифровой трехмерной модели для более точных дальнейших восстановительных работ.

На сегодня проведена съемка 130 воинских захоронений в Твери и 13 муниципальных образованиях. Работы продолжатся до конца октября.

- Мы привлекли технологию по 3D-моделированию, оцифровываются уже имеющиеся памятники, которые сегодня пришли в ветхое состояние. В рамках второго этапа начнётся восстановление памятников с использованием современных материалов, – отметил Игорь Руденя.

Средства на восстановление воинских захоронений и 3D-сканированию памятников предусмотрены госпрограммой региона «Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы. на этот год заложено 40,9 млн рублей.

онах и округах это уже сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 22 муниципалитетах Тверской области завершены работы по восстановлению воинских захоронений
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