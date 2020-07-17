Молодой мопедист тяжело пострадал в ДТП с легковушкой в Тверской области

17 Июль 2020 2020-07-17T21:24:02+03:00

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Авария произошла вечером, 17 июля, на 38-м км автодороги Бежецк-Поречье-Курганы в Бежецком районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение мопеда и легкового автомобиля "Ваз 2121" - мопедист не предоставил преимущество проезда водителю авто.

В результате столкновения тяжело пострадал 17-летний водитель мопеда. С травмами, угрожающими жизни, его доставили в ЦРБ Бежецка.

57-летний водитель "Нивы" не пострадал".

ИСТОЧНИК KP.RU