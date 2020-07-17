Молодой мопедист тяжело пострадал в ДТП с легковушкой в Тверской области
Авария произошла в Бежецком районе
Водитель мопеда тяжело пострадал в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 17 июля, на 38-м км автодороги Бежецк-Поречье-Курганы в Бежецком районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение мопеда и легкового автомобиля "Ваз 2121" - мопедист не предоставил преимущество проезда водителю авто.
В результате столкновения тяжело пострадал 17-летний водитель мопеда. С травмами, угрожающими жизни, его доставили в ЦРБ Бежецка.
57-летний водитель "Нивы" не пострадал".
ИСТОЧНИК KP.RU