На 12,6 тыс. гектар расширят лесной фонд в Тверской области
12 тыс. га сельхозземель в Спировском районе и 630 га в Рамешковском районе переведут в земли лесного фонда региона. Такое решение принято 17 июля на заседании Межведомственной комиссии при областном правительстве.
Его провел губернатор Игорь Руденя.
Отметим, что сегодня Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по объемам восстановления лесов. В 2019 году саженцами деревьев было засажено 9,3 тыс. га.
Участки, которые переведены в лесной фонд, и так заросли деревьями и уже не пригодны для сельского хозяйства.
В прошлом году в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – 65,9 тыс. га.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»