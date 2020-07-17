На 12,6 тыс. гектар расширят лесной фонд в Тверской области

17 Июль 2020 2020-07-17T19:09:53+03:00

По объемам лесовосстановления наш регион лидирует в ЦФО. Фото: ПТО

Это произойдет за счет передачи земель в Спировском и Рамешковском районах

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12 тыс. га сельхозземель в Спировском районе и 630 га в Рамешковском районе переведут в земли лесного фонда региона. Такое решение принято 17 июля на заседании Межведомственной комиссии при областном правительстве.

Его провел губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что сегодня Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по объемам восстановления лесов. В 2019 году саженцами деревьев было засажено 9,3 тыс. га.

Участки, которые переведены в лесной фонд, и так заросли деревьями и уже не пригодны для сельского хозяйства.

В прошлом году в Гослесфонд было передано 4,8 тыс. га земель в Тверской области, в планах на этот год – 65,9 тыс. га.

ИСТОЧНИК KP.RU