2020-07-17T17:35:54+03:00
Общество

Река Обша затопила город Белый в Тверской области

Виной тому - обильные осадки, которые в июле вылились на Тверской регион
Виктория ТУШКОВА
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Паводок в Белом Тверской области. Фото: vk.com/belgazetПаводок в Белом Тверской области. Фото: vk.com/belgazet
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В городе Белый Тверской области произошло июльское наводнение - воды реки Обши подтопили приусадебные участки нескольких домовладений в черте города.

Как сообщает "Бельская правда", на 16 июля в городе был зафиксирован подъём воды до уровня в 769 см. По данным мониторинга 17 июля подъём должен остановиться и 18 июля - пойти на спад.

Ситуация находится на контроле отдела по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС администрации Бельского района.

Напомним, паводок наблюдается и в Твери. Вода залила некоторые части ландшафтного парка "Тьмака". А в Калининском районе затопило дачные кооперативы: ушли под воду 12 участков в СНТ "Луч".

Виной всему - обильные осадки. Как ранее сообщила "КП"-Тверь" доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, к середине июля на регион вылилось уже 150% от месячной нормы осадков. И в ближайшие дни дожди не прекратятся, правда, их станет немного меньше.

Паводок в Белом Тверской области. Фото: vk.com/belgazet

Паводок в Белом Тверской области. Фото: vk.com/belgazet

ИСТОЧНИК KP.RU

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