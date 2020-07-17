2020-07-17T16:39:23+03:00
Общество

Тверскому Ботаническому саду требуются помощники

Сотрудники не успевают справиться с прополкой и расчисткой территории
Виктория ТУШКОВА
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У сада уже есть помощники и сотрудники им очень благодарны. Фото: Ботанический сад ТвГУУ сада уже есть помощники и сотрудники им очень благодарны. Фото: Ботанический сад ТвГУ
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Ботанический сад Тверского госуниверситета открыт для посещений и нуждается в помощи. Об этом 17 июля сообщили работники сада на его страничке в соцсети.

Во время ограничений из-за коронавируса в Ботаническом саду работали всего два сотрудника. Им приходилось ухаживать за площадью более 2,5 гектаров. При этом весна и начало лета - самая жаркая страда. Конечно, со всеми сорняками справиться не удавалось.

Поэтому саду нужна помощь в прополке, расчистке дорожек и других несложных и приятных хлопотах на свежем воздухе.

- Дорогие наши друзья, если у Вас есть возможность и желание помочь - мы будем рады, а Вы увидите Сад не на фотографиях! - пишут сотрудники сада и выражают благодарность тем, кто уже приходил на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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