В Тверской области пятилетний мальчик на самокате попал под машину

17 Июль 2020 2020-07-17T16:20:00+03:00

Угрозы жизни пострадавшего ребенка нет Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 17 июля в районе дома №27б по Ленинградскому шоссе в Торжке.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 39-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", сбил пятилетнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару.

Пострадавший доставлен в больницу с травмами. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU