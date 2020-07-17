2020-07-17T16:20:00+03:00
Происшествия

В Тверской области пятилетний мальчик на самокате попал под машину

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Угрозы жизни пострадавшего ребенка нет Фото: УГИБДД России по Тверской областиУгрозы жизни пострадавшего ребенка нет Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 17 июля в районе дома №27б по Ленинградскому шоссе в Торжке.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 39-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", сбил пятилетнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару.

Пострадавший доставлен в больницу с травмами. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 12,6 тыс. гектар расширят лесной фонд в Тверской области
В Твери на месте будущего памятника Андрею Дементьеву установят закладной камень
Река Обша затопила город Белый в Тверской области
Тверскому Ботаническому саду требуются помощники
В Тверской области пятилетний мальчик на самокате попал под машину
На Петербургском шоссе в Твери начался ремонт дороги
В Твери затопило ландшафтный парк "Тьмака"
В Тверской области осудили двух наркоторговцев
В Тверской области состоялся рейд по проверке автобусов
"ПАТП-1" в Твери передали области вместе с землями и долгами
Арбузы и дыни не прошли фитосанитарный контроль в Тверской области
Памятник поэту Андрею Дементьеву установят на набережной в Твери
У шести жителей Твери выявили коронавирус 17 июля
Контрафактной обувью торговали в магазине Осташкова Тверской области