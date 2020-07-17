В Тверской области пятилетний мальчик на самокате попал под машину
Угрозы жизни нет
Угрозы жизни пострадавшего ребенка нет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 17 июля в районе дома №27б по Ленинградскому шоссе в Торжке.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 39-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", сбил пятилетнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару.
Пострадавший доставлен в больницу с травмами. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU